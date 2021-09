Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa v auguste zrýchlil

Frankfurt nad Mohanom 27. septembra (TASR) - Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa minulý mesiac zrýchlil a úvery domácnostiam pokračovali v raste stabilným tempom. Ukázali to v pondelok údaje Európskej centrálnej banky (ECB).



ECB informovala, že jej menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, sa v auguste 2021 zvýšil medziročne o 7,9 % po náraste o 7,6 % v júli. Priemerné tempo jeho rastu za tri mesiace do konca augusta dosiahlo 7,9 %.



Aj rast peňažného agregátu M1, ktorý zahŕňa obeživo a jednodňové vklady, sa v auguste mierne zrýchlil na 11,1 % z júlových 11 %.



Údaje ECB ďalej ukázali, že rast úverov domácnostiam zostal v auguste stabilný, na júlovej úrovni 4,2 %, čo však bolo jeho najväčšie tempo od novembra 2008. Úvery podnikom sa medzitým spomalili a stúpli v auguste o 1,5 % v porovnaní so zvýšením o 1,7 % v júli. To bol ich najmenší nárast od apríla 2016.



Celkovo rast úverov súkromnému sektoru v eurozóne vrátane domácností a nefinančných spoločností dosiahol v auguste 2,9 %, čo predstavuje mierne spomalenie v porovnaní s 3 % v predchádzajúcom mesiaci.