Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa v septembri spomalil

Frankfurt nad Mohanom 27. októbra (TASR) - Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa minulý mesiac spomalil. Naopak, úvery súkromnému sektoru zaznamenali v septembri zrýchlenie rastu. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje Európskej centrálnej banky (ECB).



Podľa ECB jej menový agregát M3 (indikátor peňažnej zásoby v eurozóne) vzrástol v septembri medziročne o 7,4 % po 7,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu bolo o niečo slabšie aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu na 7,5 %. Za tri mesiace do konca septembra zaznamenal rast M3 v priemere 7,6 %.



Rast peňažného agregátu M1 zahrnujúceho obeživo a jednodňové vklady zotrval na úrovni z augusta. Opäť tak dosiahol 11 %.



Čo sa týka úverov, ich rast sa domácnostiam spomalil. V septembri dosiahol 4,1 % oproti augustovému rastu na úrovni 4,2 %, čo predstavovalo 13-ročné maximum. Naopak, rast úverov podnikom mimo finančného sektora sa zrýchlil, keď dosiahol 2,1 % oproti augustovému rastu na úrovni 1,5 %. Celkovo sa tak úvery súkromnému sektoru zvýšili v septembri o 3,2 % po 3-percentnom raste v auguste.