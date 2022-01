Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa v závere roka spomalil

Frankfurt nad Mohanom 28. januára (TASR) - Peňažná zásoba v eurozóne v závere minulého roka rástla, rast sa však opäť spomalil. Poukázala na to v piatok Európska centrálna banka (ECB), ktorá zároveň dodala, že úvery súkromnému sektoru zaznamenali zrýchlenie rastu.



ECB informovala, že jej menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, sa v decembri zvýšil o 6,9 % po novembrovom mierne revidovanom raste o 7,4 %. Banka pôvodne za november udávala rast na úrovni 7,3 %. Na porovnanie, v októbri rast agregátu M3 dosiahol 7,7 %.



Napriek spomaleniu rastu bol výsledok za december o niečo lepší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom iba o 6,8 %. Za tri mesiace do konca decembra sa menový agregát M3 zvýšil v priemere o 7,3 %.



Čo sa týka úverov, podľa údajov ECB úvery súkromnému sektoru rástli v decembri o niečo rýchlejšie. Zatiaľ čo v novembri sa úvery súkromnému sektoru zvýšili medziročne o 3,7 %, v decembri rast dosiahol 4,1 %.



Pod zrýchlenie rastu sa podpísal vývoj úverov pre nefinančné spoločnosti. V ich prípade úvery v decembri vzrástli o 4,2 %, zatiaľ čo v novembri to bolo o 2,9 %.



Úvery domácnostiam sa zvýšili o 4,1 %. Tempo rastu sa tak mierne spomalilo, keď v novembri rast úverov pre domácnosti dosiahol 4,2 %.