Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa vo februári mierne spomalil

Frankfurt nad Mohanom 25. marca (TASR) - Peňažná zásoba v eurozóne pokračovala vo februári v raste, tempo rastu sa však mierne spomalilo. Uviedla to v piatok Európska centrálna banka (ECB), ktorá zároveň dodala, že úvery súkromnému sektoru rástli o niečo rýchlejšie. TASR o tom informuje na základe správy serveru RTTNews.



ECB uviedla, že jej menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, vzrástol vo februári o 6,3 %, čo je v súlade s očakávaniami. V prvom mesiaci roka rast predstavoval 6,4 %. Je to ďalšie spomalenie rastu, keďže za tri mesiace od decembra do konca februára rast agregátu M3 dosiahol v priemere 6,6 %.



ECB zároveň oznámila, že úvery súkromnému sektoru vzrástli vo februári o 4,8 %. Zrýchlili tak tempo rastu, keď v januári ich rast dosiahol 4,6 %.



Úvery pre domácnosti vzrástli o 4,4 %, zatiaľ čo v prvom mesiaci roka rast dosiahol 4,3 %. Aj úvery pre nefinančné spoločnosti zaznamenali rast na úrovni 4,4 %, čo však v tomto prípade znamená rovnaké tempo rastu ako v januári.