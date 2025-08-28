< sekcia Ekonomika
Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa zrýchlil
Rast úverov vykázal 2-ročné maximum.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. augusta (TASR) - Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa minulý mesiac zrýchlil a vyššie tempo rastu zaznamenal aj objem úverov firmám a domácnostiam, pričom v druhom prípade to bol najvýraznejší rast za dva roky. Uviedla to vo štvrtok Európska centrálna banka (ECB), ktorej údaje zverejnili agentúra Reuters a server talianskeho denníka Il Sole 24 Ore.
ECB oznámila, že menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, vzrástol v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 3,4 %. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenal rast o 3,3 %.
Zrýchlenie rastu zaznamenal aj peňažný agregát M1, ktorý zahrnuje obeživo a jednodňové vklady. V júni vzrástol o 4,7 %, minulý mesiac o 5 %.
Čo sa týka vývoja úverov pre domácnosti a firmy, aj tie zaznamenali v júli zrýchlenie rastu, pričom tempo rastu bolo najvýraznejšie od roku 2023. Úvery domácnostiam vzrástli po júnovom 2,2-percentnom raste o 2,4 %, čo znamená najprudší rast od apríla 2023.
Úvery nefinančným spoločnostiam sa zvýšili o 2,8 %, zatiaľ čo v júni rast predstavoval 2,7 %. Júlové tempo rastu pôžičiek firmám tak bolo najvyššie od júna 2023.
