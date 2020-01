Rast počtu zahraničných turistov vo svete sa vlani spomalil na 4 %

Madrid 20. januára (TASR) - Rast počtu zahraničných turistov vo svete sa v roku 2019 spomalil na 4 %. Dosiahol tak najmenšie tempo od roku 2016 v dôsledku ochladzovania globálnej ekonomiky, geopolitického napätia a neistoty v súvislosti s brexitom. Informovala o tom v pondelok Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO) so sídlom v Madride.



UNWTO predpovedá v tomto roku nárast globálneho cestovného ruchu o 3 - 4 %. Počet príchodov zahraničných turistov sa v minulom roku zvýšil na 1,5 miliardy z 1,4 miliardy v roku 2018. Na ilustráciu, v roku 2018 stúpol počet turistov o 6 %, v roku 2017 o 7 % a v roku 2016 o 4 %.



"Spomalenie je spojené s výsledkami svetového hospodárstva, s rastom globálnej ekonomiky o približne 3 %," uviedla na tlačovej konferencii Sandra Carvaová z UNWTO.



Uviedla tiež, že k spomaleniu cestovného ruchu prispela „silná neistota v súvislosti s blížiacim sa odchodom Británie z Európskej únie, geopolitické napätie aj pád najstaršej cestovnej kancelárie na svete Thomas Cook."



Carvaová však zdôraznila, že v rokoch 2017 a 2018 boli zaznamenané mimoriadne vysoké miery rastu cestovného ruchu a teraz dochádza k návratu k bežným úrovniam.



Európa a ázijsko-tichomorský región boli najviac postihnuté spomalením turizmu.



Počet príchodov v Európe sa v roku 2019 zvýšil o 4 % po náraste o 6 % v roku 2018, zatiaľ čo v ázijsko-pacifickom regióne sa počet príchodov zvýšili o 5 % v porovnaní so 7 % v roku 2018, keďže prebiehajúce protesty v Hongkongu zasiahli tento sektor.



Afrika zaznamenala vlani nárast turistov o 4 % oproti 9 % v roku 2018.



Blízky východ bol jediným jasným miestom, keďže počet turistov v regióne vyskočili o 8 % po zvýšení o 3 % v predchádzajúcom roku, a to najmä vďaka ambicióznemu plánu Saudskej Arábie prilákať zahraničných návštevníkov.



UNWTO očakáva, že Francúzsko, Španielsko a Spojené štáty americké boli aj v minulom roku tromi najnavštevovanejšími krajinami na svete, aj keď konečné čísla zatiaľ nemá k dispozícii. „Neočakávame zmeny v tomto rebríčku,“ povedala Carvaová. V roku 2018 bolo Francúzsko najnavštevovanejším štátom sveta s 89 miliónmi turistov, nasledovali Španielsko a USA.