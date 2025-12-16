< sekcia Ekonomika
Rast podnikateľskej aktivity v eurozóne sa na konci roka spomalil
Tempo rastu sektora služieb sa spomalilo. Príslušný PMI klesol na 52,6 bodu z 53,6 bodu, pričom ekonómovia prognózovali 53,3 bodu.
Autor TASR
Brusel 16. decembra (TASR) - Rast podnikateľskej aktivity v eurozóne sa na konci roka 2025 spomalil viac, než sa očakávalo. Pokles v priemysle sa prehĺbil a expanzia dominantného sektora služieb sa ochladila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zložený index nákupných manažérov (PMI) banky Hamburg Commercial Bank (HCOB), ktorý zostavuje S&P Global, podľa rýchleho odhadu v decembri padol na 3-mesačné minimum 51,9 bodu z 2,5-ročného maxima 52,8 bodu v novembri. Ekonómovia počítali so znížením indexu len na 52,7 bodu.
Ekonomika eurozóny však zostala počas väčšiny roka odolná aj napriek vyšším clám na export do USA a nárastu globálnej neistoty. Zložený PMI znamenal prvý celý kalendárny rok od roku 2019 nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles od rastu.
„Dôvodom slabšieho výkonu je predovšetkým nemecký priemysel, kde sa pokles prehĺbil. Vo Francúzsku sú, naopak, viditeľné náznaky opatrného oživenia, hoci netreba prikladať prehnaný význam jednému mesačnému údaju,“ uviedol hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia.
Aktivita v priemysle sa znížila druhý mesiac po sebe. PMI pre výrobný sektor v decembri klesol na 49,2 bodu zo 49,6 bodu a dostal sa na najnižšiu úroveň od apríla. Ekonómovia očakávali 49,9 bodu.
Tempo rastu sektora služieb sa spomalilo. Príslušný PMI klesol na 52,6 bodu z 53,6 bodu, pričom ekonómovia prognózovali 53,3 bodu.
Zložený index nákupných manažérov (PMI) banky Hamburg Commercial Bank (HCOB), ktorý zostavuje S&P Global, podľa rýchleho odhadu v decembri padol na 3-mesačné minimum 51,9 bodu z 2,5-ročného maxima 52,8 bodu v novembri. Ekonómovia počítali so znížením indexu len na 52,7 bodu.
Ekonomika eurozóny však zostala počas väčšiny roka odolná aj napriek vyšším clám na export do USA a nárastu globálnej neistoty. Zložený PMI znamenal prvý celý kalendárny rok od roku 2019 nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles od rastu.
„Dôvodom slabšieho výkonu je predovšetkým nemecký priemysel, kde sa pokles prehĺbil. Vo Francúzsku sú, naopak, viditeľné náznaky opatrného oživenia, hoci netreba prikladať prehnaný význam jednému mesačnému údaju,“ uviedol hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia.
Aktivita v priemysle sa znížila druhý mesiac po sebe. PMI pre výrobný sektor v decembri klesol na 49,2 bodu zo 49,6 bodu a dostal sa na najnižšiu úroveň od apríla. Ekonómovia očakávali 49,9 bodu.
Tempo rastu sektora služieb sa spomalilo. Príslušný PMI klesol na 52,6 bodu z 53,6 bodu, pričom ekonómovia prognózovali 53,3 bodu.