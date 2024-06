Rast Poľska by sa mal zrýchliť na 3,7 %, inflácia sa spomalí k 4 %

Varšava 13. júna (TASR) - Ekonomika Poľska by mala v budúcom roku zrýchliť tempo rastu o 0,6 percentuálneho bodu, odhaduje poľská vláda. Naopak, inflácia by sa mala spomaliť z viac než 5 % v tomto roku k hranici 4 %. Informovala o tom agentúra PAP.



Podľa najnovších odhadov dosiahne poľská ekonomika tento rok rast na úrovni 3,1 % a v budúcom roku by sa tempo rastu malo zrýchliť na 3,7 %. Naopak, tempo inflácie sa bude zmierňovať. Z predpokladaného rastu spotrebiteľských cien v tomto roku na úrovni 5,2 % by sa inflácia mala spomaliť v roku 2025 na 4,1 %.



"S celkovým zlepšovaním ekonomickej situácie sa bude zvyšovať disponibilný príjem domácností. To sa zasa odrazí na raste spotreby, ako aj miere úspor. V roku 2025 by súkromná spotreba mala vzrásť o 3,6 %," predpokladá poľská vláda. V tomto roku by rast spotreby mal dosiahnuť 3,5 %.



Investície by mali vzrásť na budúci rok o 10,2 % a reálna mzda o 2,9 %. Naopak, v prípade miery nezamestnanosti očakáva vláda pokles ku koncu roka 2025 na 4,9 %. V máji tohto roka dosiahla nezamestnanosť 5,1 %.