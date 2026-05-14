Rast poľskej ekonomiky sa v 1. kvartáli spomalil na ročné minimum
Autor TASR
Varšava 14. mája (TASR) - Poľská ekonomika spomalila v 1. štvrťroku tohto roka medziročné tempo rastu, pričom rast dosiahol najnižšiu úroveň za takmer rok. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje poľského štatistického úradu (GUS), ktoré priniesli agentúra PAP a portály RTTNews a tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vzrástol za prvé tri mesiace tohto roka medziročne o 3,4 %, uviedol GUS. To je o 0,7 percentuálneho bodu slabší rast než v predchádzajúcom kvartáli a najnižšie tempo rastu od 2. štvrťroka 2025. Poľskú ekonomiku na začiatku tohto roka nepriaznivo ovplyvňovali pretrvávajúce inflačné tlaky, rastúce ceny energií a horšie fiškálne podmienky.
Údaje za 1. štvrťrok boli slabšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Počítali síce so spomalením rastu hospodárstva, očakávali však, že bude miernejšie a HDP vzrastie o 3,6 %.
Za 4. kvartál však GUS revidoval údaje mierne smerom nahor. Pôvodne stanovil rast za posledný štvrťrok minulého roka na 4 %, po revízii ho posunul na 4,1 %.
Slabšie rástla poľská ekonomika v 1. štvrťroku aj v medzikvartálnom porovnaní. Vo 4. štvrťroku minulého roka sa zvýšila o 1 %, za prvé tri mesiace tohto roka rast dosiahol 0,5 %. Bol to najslabší medzikvartálny rast od 3. štvrťroka 2024. Kompletné údaje o vývoji poľskej ekonomiky za 1. štvrťrok zverejní GUS 1. júna.
