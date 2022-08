Varšava 31. augusta (TASR) - Rast poľskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku spomalil menej, ako naznačil rýchly odhad. Ukázali to v stredu revidované údaje poľského štatistického úradu GUS. TASR o tom informuje na základe správy PAP.



Podľa spresnených výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Poľska v období apríl-jún 2022 zvýšil medziročne o 5,5 % po expanzii o 8,5 % v predchádzajúcom trojmesačnom období. To je vyššie tempo rastu ako o 5,3 % pri predbežnom odhade.



GUS ďalej uviedol, že investície vzrástli v 2. štvrťroku o 7,1 %, súkromná spotreba o 6,4 % a domáci dopyt o 7,2 %.



Čistý zahraničný dopyt prispel k HDP negatívne a odpočítal 1,2 percentuálneho bodu, keďže dovoz stúpol viac ako vývoz.



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa HDP Poľska za tri mesiace do konca júna znížil o 2,1 %. To je tiež menej ako jeho pokles o 2,3 % pri predbežnom odhade, ale horší výsledok ako rast o 2,5 % v 1. štvrťroku.