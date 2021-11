Rast poľskej ekonomiky sa v 3. kvartáli spomalil menej, ako sa čakalo

Varšava 30. novembra (TASR) - Tempo rastu poľskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku 2021 spomalilo menej, ako naznačil predbežný odhad. Vyplýva to zo spresnených údajov poľského štatistického úradu GUS.



Podľa GUS sa hrubý domáci produkt (HDP) susednej krajiny za tri mesiace do konca septembra 2021 zvýšil medziročne o 5,3 % po rekordnom náraste o 11,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Spresnený výsledok je o niečo lepší ako spomalenie rastu HDP na 5,1 % pri rýchlom odhade.



GUS ďalej uviedol, že spotrebiteľské výdavky v 3. kvartáli stúpli o 4,7 % po náraste o 13,1 % v 2. štvrťroku, zatiaľ čo tvorba hrubého fixného kapitálu sa zrýchlila na 9,3 % z 5,6 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Výrazne pozitívne prispela k HDP zmena stavu zásob, a to 3,7 percentuálneho bodu (2,8 percentuálneho bodu v 2. štvrťroku). Na druhej strane bol zaznamenaný negatívny vplyv čistého exportu na rast ekonomiky, ktorý predstavoval -2,7 percentuálneho bodu (oproti -0,3 percentuálneho bodu v 2. štvrťroku).



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa HDP Poľska v období júl - september zvýšil o 2,3 % namiesto o pôvodne odhadovaných 2,1 %. To bolo väčšie tempo ako o 1,8 % v období apríl - jún.