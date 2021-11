Varšava 12. novembra (TASR) - Rast poľskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku 2021 spomalil. Ale menej, ako predpovedali analytici. Ukázali to v piatok predbežné údaje poľského štatistického úradu GUS.



Podľa GUS sa hrubý domáci produkt (HDP) susednej krajiny za tri mesiace do konca septembra 2021 zvýšil medziročne o 5,1 % po rekordnom náraste o 11,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Napriek spomaleniu tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali Poľsku v 3. štvrťroku rast hospodárstva o 4,7 %.



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa HDP Poľska v období júl-september zvýšil o 2,1 %. To bolo väčšie tempo ako jeho nahor revidovaný nárast o 1,8 % v predchádzajúcom štvrťroku (apríl-jún).