Rast poľskej ekonomiky sa vlani spomalil pod 5 %

Varšava 30. januára (TASR) - Ekonomika Poľska vzrástla vlani podľa predbežných údajov o necelých 5 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom tak výrazne spomalila tempo rastu. S ďalším spomaľovaním rastu poľskej ekonomiky sa počíta aj tento rok. TASR o tom informuje na základe správ poľskej agentúry PAP a agentúry Bloomberg.



Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vzrástol v minulom roku o 4,9 %, informoval v pondelok poľský štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežný odhad. V roku 2021 rast ekonomiky dosiahol 6,8 %.



Pod spomalenie sa veľkou mierou podpísali dôsledky spojené s vojnou na Ukrajine a sprísnenie menovej politiky centrálnej banky. Tá, reagujúc na zrýchľovanie inflácie, zvýšila v priebehu roka úrokové sadzby na najvyššiu úroveň za desaťročie, avšak od októbra ich ponechala na nezmenenej úrovni.



Napriek tomu sú údaje za rok 2022 lepšie, než očakávali analytici oslovení agentúrou Bloomberg. Väčšina z nich počítala so spomalením tempa rastu na 4,8 %.



V spomaľovaní rastu by mala poľská ekonomika pokračovať aj v tomto roku, dodáva PAP. Guvernér centrálnej banky Adam Glapinski očakáva, že ekonomika skĺzne v 1. kvartáli tohto roka do krátkej recesie. Tá hrozila už v minulom roku, vláda jej však zabránila viacerými opatreniami, medzi nimi znížením daní a pomocou pri splátkach hypoték.