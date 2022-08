Rast poľskej priemyselnej výroby sa spomalil menej, než sa čakalo

Varšava 19. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku pokračovala minulý mesiac v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. Napriek tomu bolo spomalenie miernejšie, než sa čakalo. Uviedol to v piatok poľský štatistický úrad. Informovali o tom agentúra PAP a server RTTNews.



Priemyselná produkcia v Poľsku vzrástla v júli medziročne o 7,6 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci rast dosiahol 10,4 %. Ekonómovia oslovení agentúrou PAP však počítali so zmiernením tempa rastu v minulom mesiaci až na 7,3 %.



Najvýraznejšie sa zvýšila produkcia v ťažobnom sektore, a to o 22 %. Produkcia vo výrobnom sektore vzrástla o 7,4 %.



V medzimesačnom porovnaní produkcia v poľskom priemysle v júli klesla o 6,5 %. Oproti vývoju v júni sa tempo poklesu výrazne zrýchlilo (v júni pokles dosiahol 0,3 %), výsledok bol však opäť lepší, než sa čakalo. Analytici počítali s poklesom priemyselnej produkcie v júli oproti júnu o 6,6 %.