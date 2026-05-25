Pondelok 25. máj 2026
Rast poľských maloobchodných tržieb sa v apríli spomalil

Poľské zloté, ilustračné foto zo dňa 17.10.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Varšava 25. mája (TASR) - Tempo rastu poľských maloobchodných tržieb sa v apríli spomalilo po tom, čo v marci dosiahlo najvyššiu úroveň za takmer 4 roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Maloobchodné tržby v stálych cenách v apríli medziročne stúpli o 1,3 % marcovom zvýšení o 8,7 %, uviedol poľský štatistický úrad. To bolo najslabšie tempo rastu od začiatku aktuálnej série expanzie maloobchodných tržieb, ktorá sa začala v apríli 2025.

Motorom rastu bolo zvýšenie tržieb z predaja tuhých, kvapalných a plynných palív o 25,6 %. Výrazný nárast (9,1 %) zaznamenali aj predajcovia liekov, kozmetiky a ortopedických pomôcok.

Na druhej strane tržby predajcov textilu, odevov a obuvi klesli o 9,5 % a tržby predajcov potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 5,8 %.

V medzimesačnom porovnaní sa maloobchodné tržby v apríli znížili o 0,8 % po tom, čo v marci vyskočili o 18,1 %.
