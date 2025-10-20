Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rast požadovaných cien domov v Británii sa výrazne spomalil

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Priemerná požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností v Británii vzrástla za štyri týždne do 11. októbra o 0,3 %, zatiaľ čo dlhoročný priemer predstavuje pre toto obdobie rast na úrovni 1,1 %.

Autor TASR
Londýn 20. októbra (TASR) - Požadované ceny nehnuteľností v Británii zaznamenali na prelome septembra a októbra minimálny rast. Najnovšie údaje tak signalizujú neistotu, ktorá ovplyvňuje realitný trh pred blížiacim sa zverejnením návrhu rozpočtu na budúci rok. Uviedol to v pondelok realitný portál Rightmove, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.

Priemerná požadovaná cena rezidenčných nehnuteľností v Británii vzrástla za štyri týždne do 11. októbra o 0,3 %, zatiaľ čo dlhoročný priemer predstavuje pre toto obdobie rast na úrovni 1,1 %. Navyše, oproti rovnakému obdobiu roka 2024 ceny rezidenčných nehnuteľností klesli o 0,1 %.

Ceny nehnuteľností v Británii pritom na jeseň zvyčajne rastú. Tentoraz však podľa analytikov náladu na trhu ovplyvnila neistota z toho, čo prinesie budúcoročný rozpočet, v súvislosti s ktorým sa už dlhší čas hovorí o zvyšovaní daní.

Špekulácie, že budúcoročný rozpočet môže zvýšiť náklady pre vlastníkov nehnuteľností, spôsobili, že viacerí záujemcovia o kúpu vyčkávajú, čo ministerka financií oznámi,“ povedala Colleen Babcocková z Rightmove s tým, že ide najmä o záujemcov z južného Anglicka. Britská ministerka financií Rachel Reevesová predloží návrh rozpočtu na fiškálny rok 2026/2027 (začína sa v apríli) 26. novembra.
