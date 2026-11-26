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Rast pôžičiek firmám v menovej únii sa zrýchlil
Úvery domácnostiam rástli v stabilnom tempe a zmeny nenastali ani v prípade vývoja peňažnej zásoby.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. novembra (TASR) - Úvery firmám aj domácnostiam v eurozóne pokračovali v októbri v raste, pričom v prípade podnikov sa jeho tempo zrýchlilo. Úvery domácnostiam rástli v stabilnom tempe a zmeny nenastali ani v prípade vývoja peňažnej zásoby. Informovala o tom vo štvrtok Európska centrálna banka (ECB).
Úvery domácnostiam v menovej únii vzrástli v októbri v medziročnom porovnaní o 3,1 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci. V prípade podnikov sa však tempo rastu pôžičiek zrýchlilo. Zatiaľ čo v septembri vzrástli o 4,3 %, minulý mesiac sa zvýšili o 4,5 %.
ECB zároveň zverejnila údaje o vývoji peňažnej zásoby v eurozóne. Tie ukázali, že rast sa v októbri udržal na stabilnej úrovni, údaje za september však ECB revidovala mierne smerom nahor. Banka pôvodne udávala, že v septembri zaznamenal menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v menovej únii, medziročný rast o 3,5 %, po revízii však rast dosiahol 3,6 %. Rovnaký rast zaznamenal M3 aj v októbri.
Úvery domácnostiam v menovej únii vzrástli v októbri v medziročnom porovnaní o 3,1 %, čo je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci. V prípade podnikov sa však tempo rastu pôžičiek zrýchlilo. Zatiaľ čo v septembri vzrástli o 4,3 %, minulý mesiac sa zvýšili o 4,5 %.
ECB zároveň zverejnila údaje o vývoji peňažnej zásoby v eurozóne. Tie ukázali, že rast sa v októbri udržal na stabilnej úrovni, údaje za september však ECB revidovala mierne smerom nahor. Banka pôvodne udávala, že v septembri zaznamenal menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v menovej únii, medziročný rast o 3,5 %, po revízii však rast dosiahol 3,6 %. Rovnaký rast zaznamenal M3 aj v októbri.