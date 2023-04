Rast pracovných miest v USA sa v marci spomalil, nezamestnanosť klesla

Washington 7. apríla (TASR) - Tempo rastu nových pracovných miest v USA sa v marci 2023 spomalilo, už druhý mesiac po sebe, ale zostalo pomerne solídne. A zároveň miera nezamestnanosti mierne klesla. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



To odráža odolnosť trhu práce v USA a naznačuje, že Federálny rezervný systém (Fed) môže v nadchádzajúcich mesiacoch pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb v snahe zabrzdiť infláciu.



Ministerstvo práce uviedlo, že ekonomika USA bez poľnohospodárskeho sektora vytvorila v marci 236.000 nových pracovných miest po tom, ako vo februári pribudlo v krajine 326.000 nových zamestnancov. Údaje za február boli revidované smerom nahor.



Ekonómovia pritom očakávali nárast zamestnanosti približne o 240.000 ľudí v porovnaní s jej zvýšením o 311.000 osôb vo februári pred revíziou.



Ministerstvo práce oznámilo tiež, že miera nezamestnanosti v marci klesla na 3,5 % z 3,6 % vo februári, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že zostane nezmenená.



Marcový prírastok nových pracovných miest bol najmenší od decembra 2020, keďže nezvyčajne mierna zima a sezónne faktory viedli k silnému nárastu pracovných miest v prvých dvoch mesiacoch roka.



Ekonomika USA potrebuje vytvoriť zhruba 100.000 pracovných miest mesačne, aby udržala krok s rastom populácie v produktívnom veku.



Priemerný hodinový zárobok sa v marci zvýšil medzimesačne o 0,3 % po náraste o 0,2 % vo februári. Medziročné tempo rastu miezd sa pritom spomalilo na 4,2 % zo 4,6 % vo februári, no bolo stále príliš vysoké na to, aby bolo v súlade s 2-percentným inflačným cieľom Fedu.



Predstavitelia Fedu budú teraz koncom tohto mesiaca čakať na údaje o inflácii, aby zhodnotili vplyv ich celoročného sprísňovania menovej politiky na rast spotrebiteľských cien.