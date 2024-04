Rast predaja elektromobilov v Číne sa v 1. štvrťroku spomalil

Peking 9. apríla (TASR) - Rast predaja elektromobilov v Číne sa v 1. štvrťroku 2024 spomalil a dosiahol najmenšie tempo za uplynulý rok. Oznámilo to v utorok čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa údajov CPCA v období januára až marca 2024 sa v Číne predalo 1,03 milióna elektromobilov (EV). To predstavuje medziročný nárast o 14,7 %, najpomalší od 2. štvrťroka 2023.



V samotnom marci sa predaj elektrických osobných vozidiel v Číne zvýšil medziročne o 10,5 %, aj keď automobilky na čele s BYD ponúkli väčšie zľavy a finančné nástroje na podporu predaja.



Nové energetické vozidlá (NEV), ktoré okrem plne elektrických modelov zahŕňajú aj plug-in hybridy, sa v marci podieľali 41,5 % na celkovom predaji osobných automobilov v Číne, ktorý stúpol o 5,7 % na 1,71 milióna vozidiel.



Úrady sa pripojili k výrobcom automobilov v snahe presvedčiť spotrebiteľov, aby si kúpili nové autá a pomohli naštartovať stagnujúcu ekonomiku. Iniciatívy zahŕňajú revíziu pôžičiek na autá s cieľom podporiť ich predaj aj zrušenie vládou stanovených minimálnych zálohových platieb na nákup nových áut.



Uvedenie elektrického sedanu od výrobcu elektroniky Xiaomi minulý mesiac na trh podnietilo rivalov, aby oznámili ďalšie znižovanie cien a dotácie.



Spoločnosť BYD v marci znížila štartovacie ceny deviatich modelov o 4 % až 20,5 %.



Predseda BYD Wang Čchuan-fu predpovedal pokles ziskových marží v tomto roku, pretože cenová vojna sa zintenzívňuje, ale uviedol tiež, že automobilka zabezpečí stabilnú ziskovosť zlepšením predaja. V tomto roku plánuje rast odbytu o 20 %.



Ziskové marže automobilového sektora už klesli na 4,3 % z 8,7 % v roku 2015, uviedol Cchuej Tung-šu, generálny tajomník CPCA.



Tesla od 1. apríla zvýšila ceny Modelu Y v Číne o 5000 jüanov (638,72 eura), no zároveň ponúkla časovo obmedzenú schému financovania s nulovým úrokom pri kúpe jej základného modelu Model 3.



Volkswagen a Nio oznámili tiež plány na nízke úrokové sadzby, aby prilákali kupujúcich.



Podľa CPCA Tesla v marci vyviezla 26.666 vozidiel vyrobených v Číne, čo bolo o 11,8 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Celkový vývoz áut z Číny však v marci vzrástol o 39 % na rekordné mesačné maximum 406.000 kusov.



"Čínsky sektor nových energetických vozidiel ešte nedosiahol úroveň nadmernej kapacity a súčasná primeraná produkcia je dobrým znamením pre spotrebiteľov a trhovo orientovanú ekonomiku," povedal Cchuej Tung-šu v reakcii na vyhlásenia americkej ministerky financií Janet Yellenovej, že Washington nedovolí čínskemu exportu zdecimovať americký priemysel.



(1 EUR = 7,8282 CNY)