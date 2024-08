Rast predaja nových energetických vozidiel v Číne sa v júli zrýchlil

Peking 8. augusta (TASR) - Približne polovica zo všetkých osobných vozidiel predaných v Číne v júli boli buď čisto elektrické vozidlá, alebo plug-in hybridy. Ukázali to vo štvrtok údaje Čínskeho združenia výrobcov osobných automobilov (CPCA). To podčiarkuje, ako ďaleko predbehol najväčší automobilový trh na svete Západ pri zavádzaní elektrických vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV) v Číne v júli vzrástli medziročne o 37 % a medzimesačne o 3 % na 879.000 kusov. Medziročné tempo rastu ich predaja sa pritom zrýchlilo z 28,6 % v júni. Zároveň, celkový predaj osobných áut v Číne v júli klesol, už štvrtý mesiac po sebe, a to o 2 % na 1.729.000 kusov. To ukazuje, že rekordných 50,7 % predaných áut boli nové energetické vozidlá.



Júlový pokles celkového predaja áut na čínskom trhu odráža slabú spotrebiteľskú dôveru aj spomaľovanie čínskej ekonomiky v dôsledku dlhotrvajúcej krízy na trhu s nehnuteľnosťami.



Slabosť na automobilovom trhu podnietila čínsku štátnu plánovaciu agentúru, aby koncom júla oznámila, že hotovostné dotácie na nákup vozidiel sa zdvojnásobia, až do výšky 20.000 jüanov (2550,21 eura).



(1 EUR = 7,8425 CNY)