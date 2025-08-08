< sekcia Ekonomika
Rast predaja osobných áut v Číne sa v júli spomalil
Čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA) v piatok oznámilo, že predaj osobných áut sa v júli 2025 zvýšil medziročne o 6,9 % na 1,85 milióna.
Autor TASR
Šanghaj 8. augusta (TASR) - Rast predaja osobných automobilov v Číne sa v júli 2025 spomalil. Čiastočne k tomu prispel slabší dopyt po hybridných modeloch, keďže regulačné úrady na najväčšom automobilovom trhu na svete tvrdo zakročujú proti cenovej vojne, ktorá poškodila toto odvetvie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA) v piatok oznámilo, že predaj osobných áut sa v júli 2025 zvýšil medziročne o 6,9 % na 1,85 milióna. To bol výrazne menší nárast než o 18,6 % v júni.
Rast predaja tzv. nových energetických vozidiel (NEV) sa pritom v júli spomalil na 12 % z 29,7 % v júni, ale stále prevyšoval predaj benzínových automobilov, už piaty mesiac po sebe.
Dopyt po hybridoch však naďalej slabol. Predaj plug-in hybridov a hybridov s predĺženým dojazdom klesol spolu o 3,6 % oproti júlu minulého roka, keďže pokroky v technológii batérií a nabíjacej infraštruktúre zmiernili obavy z dojazdu čisto elektrických vozidiel.
Tento trend podporil výrobcov elektromobilov, ako sú Leapmotor, Xiaomi a Xpeng, ktorí v júli vykázali rekordné predaje, ale zasiahol spoločnosti ako BYD a Li Auto, ktoré sa prevažne spoliehali na hybridy.
Spoločnosť BYD zaznamenala v júli pokles predaja vozidiel v Číne, už tretí mesiac po sebe, a to medziročne o 12 %, zatiaľ čo jej podiel na trhu s NEV sa v Číne znížil na 27,8 % z 35,4 % pred rokom. Jej globálne dodávky však minulý mesiac mierne vzrástli, pričom predaj v zahraničí sa podieľal 20 % na celkovom predaji.
Čína podnikne kroky na stabilizáciu rastu v automobilovom a iných sektoroch, uviedol minulý mesiac predstaviteľ ministerstva priemyslu.
Rast exportu automobilov z Číny sa v júli zrýchlil na 25 % z 23,8 % v júni, ukazujú údaje CPCA.
Čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA) v piatok oznámilo, že predaj osobných áut sa v júli 2025 zvýšil medziročne o 6,9 % na 1,85 milióna. To bol výrazne menší nárast než o 18,6 % v júni.
Rast predaja tzv. nových energetických vozidiel (NEV) sa pritom v júli spomalil na 12 % z 29,7 % v júni, ale stále prevyšoval predaj benzínových automobilov, už piaty mesiac po sebe.
Dopyt po hybridoch však naďalej slabol. Predaj plug-in hybridov a hybridov s predĺženým dojazdom klesol spolu o 3,6 % oproti júlu minulého roka, keďže pokroky v technológii batérií a nabíjacej infraštruktúre zmiernili obavy z dojazdu čisto elektrických vozidiel.
Tento trend podporil výrobcov elektromobilov, ako sú Leapmotor, Xiaomi a Xpeng, ktorí v júli vykázali rekordné predaje, ale zasiahol spoločnosti ako BYD a Li Auto, ktoré sa prevažne spoliehali na hybridy.
Spoločnosť BYD zaznamenala v júli pokles predaja vozidiel v Číne, už tretí mesiac po sebe, a to medziročne o 12 %, zatiaľ čo jej podiel na trhu s NEV sa v Číne znížil na 27,8 % z 35,4 % pred rokom. Jej globálne dodávky však minulý mesiac mierne vzrástli, pričom predaj v zahraničí sa podieľal 20 % na celkovom predaji.
Čína podnikne kroky na stabilizáciu rastu v automobilovom a iných sektoroch, uviedol minulý mesiac predstaviteľ ministerstva priemyslu.
Rast exportu automobilov z Číny sa v júli zrýchlil na 25 % z 23,8 % v júni, ukazujú údaje CPCA.