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Rast predaja vozidiel Tesla vyrobených v Číne sa prudko spomalil
Predaj vozidiel Model 3 a Model Y, ktoré Tesla vyrobila vo svojom závode v Šanghaji, vzrástol minulý mesiac medziročne o 3,6 % na 86.166.
Autor TASR
Peking 2. septembra (TASR) - Predaj elektromobilov značky Tesla vyrobených v Číne rástol aj v auguste, tempo rastu sa však v porovnaní s vývojom v júli prudko spomalilo. Zatiaľ čo v júli sa ich predaj oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil zhruba o 38 %, v auguste nedosiahol ani 4 %. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Čínskeho združenia výrobcov osobných automobilov (CPCA).
Predaj vozidiel Model 3 a Model Y, ktoré Tesla vyrobila vo svojom závode v Šanghaji, vzrástol minulý mesiac medziročne o 3,6 % na 86.166. To predstavuje rast 10. mesiac po sebe. Avšak v júli sa ich predaj oproti rovnakému mesiacu minulého roka zvýšil o 37,8 %. V medzimesačnom porovnaní predaj v auguste klesol, a to o 7,9 %.
V Európe sa firme Tesla darilo rozdielne. Zatiaľ čo vo Francúzsku a v Dánsku sa predaj výrazne zvýšil, v Nórsku, Španielsku, Taliansku, Portugalsku a vo Švédsku boli výsledky slabšie.
V samotnej Číne čelí americká automobilka rastúcej domácej konkurencii, navyše, v dôsledku slabnúceho domáceho dopytu sa čínske automobilky stále viac tlačia na zahraničné trhy. Napríklad firma BYD, ktorá je najväčším čínskym konkurentom Tesly, vygenerovala v 1. polroku prvýkrát v histórii väčší objem tržieb zo zahraničných trhov než z toho domáceho.
Predaj vozidiel Model 3 a Model Y, ktoré Tesla vyrobila vo svojom závode v Šanghaji, vzrástol minulý mesiac medziročne o 3,6 % na 86.166. To predstavuje rast 10. mesiac po sebe. Avšak v júli sa ich predaj oproti rovnakému mesiacu minulého roka zvýšil o 37,8 %. V medzimesačnom porovnaní predaj v auguste klesol, a to o 7,9 %.
V Európe sa firme Tesla darilo rozdielne. Zatiaľ čo vo Francúzsku a v Dánsku sa predaj výrazne zvýšil, v Nórsku, Španielsku, Taliansku, Portugalsku a vo Švédsku boli výsledky slabšie.
V samotnej Číne čelí americká automobilka rastúcej domácej konkurencii, navyše, v dôsledku slabnúceho domáceho dopytu sa čínske automobilky stále viac tlačia na zahraničné trhy. Napríklad firma BYD, ktorá je najväčším čínskym konkurentom Tesly, vygenerovala v 1. polroku prvýkrát v histórii väčší objem tržieb zo zahraničných trhov než z toho domáceho.