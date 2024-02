Rast priamych zahraničných investícií v Číne bol vlani slabý

Peking 18. februára (TASR) - Rast priamych zahraničných investícií (PZI) smerujúcich do Číny sa v minulom roku prudko spomalil a bol najslabší od začiatku 90. rokov minulého storočia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Vývoj zahraničných investícií, ktorých rast bol najnižší za 30 rokov, jasne ukazuje ekonomické problémy, ktorým krajina čelí. Peking sa totiž snaží prilákať viac zahraničných investícií, ktoré by podporili ekonomiku.



Podľa vládnych údajov zverejnených v nedeľu záväzky Číny z priamych investícií v platobnej bilancii vlani stúpli len o 33 miliárd USD (30,65 miliardy eur), čo bolo o 82 % menej v porovnaní s nárastom v roku 2022. Tento indikátor prílevu nových zahraničných investícií, ktorý zaznamenáva peňažné toky spojené so zahraničnými firmami v Číne, sa prepadol na najnižšiu úroveň od roku 1993.



Údaje ukazujú negatívny vplyv protipandemických reštrikcií, ako aj to, že minuloročné oživenie bolo slabé. Investície v 3. štvrťroku 2023 klesli prvýkrát od roku 1998. Hoci sa v poslednom kvartáli mierne zotavili a vrátili sa k rastu, zvýšili sa len o 17,5 miliardy USD, čo bolo stále o tretinu menej ako v rovnakom období v roku 2022.



(1 EUR = 1,0768 USD)