Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa vo februári spomalil

Budapešť 17. apríla (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa vo februári 2025 spomalil a dosiahol najmenšie tempo za dva roky. Ukázali to vo štvrtok údaje maďarského štatistického úradu KSH. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Podľa štatistík sa priemerná hrubá mzda v Maďarsku vo februári 2025 zvýšila medziročne o 9,3 % na 661.400 forintov (1622,15 eura) po náraste o 10,4 % v predchádzajúcom mesiaci.



To znamenalo najslabší rast miezd od februára 2023 a prispelo k tomu miernejšie tempo vo všetkých sektoroch, a to ako vo verejnom (9,5 % oproti 11,8 % v januári), tak súkromnom (9 % oproti 9,9 %) a neziskovom (10,7 % oproti 11,9 %).



Bez vplyvu jednorazových platieb a odmien bola priemerná hrubá mzda vo februári 2025 o 9,4 % vyššia ako v rovnakom mesiaci pred rokom. Za prvé dva mesiace roka stúpla priemerná hrubá mzda o 9,8 %.



(1 EUR =407,73 HUF)