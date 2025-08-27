Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v júni zrýchlil

Foto: TASR/Ladislav Vallach

Za prvých šesť mesiacov roka stúpla priemerná hrubá mzda o 9,2 %.

Autor TASR
Budapešť 27. augusta (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v júni 2025 zrýchlil. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil maďarský štatistický úrad KSH. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.

Konkrétne, štatistiky ukázali, že priemerná hrubá mzda v Maďarsku sa v júni 2025 zvýšila medziročne o 9,7 % na 704.000 forintov (1773,84 eura) po náraste o 7,8 % v predchádzajúcom mesiaci.

K zvýšeniu priemernej hrubej mzdy v júni prispelo zrýchlenie rastu miezd vo všetkých sektoroch vrátane súkromného (na 9,7 % zo 7,4 % v máji), verejného (na 9,5 % z 9 %) a neziskového sektora (na 10,7 % z 8,3 %).

KSH ďalej uviedol, že priemerná hrubá mzda bez jednorazových platieb a odmien v júni 2025 medziročne vzrástla o 9,5 % na 655.600 HUF.

Čistá priemerná mzda v sledovanom období stúpla o 9,6 % na 484.200 HUF a reálna mzda bola o 4,8 % vyššia ako v predchádzajúcom roku, informoval KSH.

(1 EUR = 396,88 HUF)
.

