Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v júli spomalil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach

Autor TASR
Budapešť 16. septembra (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v júli 2025 spomalil. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu KSH. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.

Podľa štatistík sa priemerná hrubá mzda v Maďarsku v júli 2025 zvýšila medziročne o 9 % na 693.700 forintov (1779,04 eura) po náraste o 9,7 % v predchádzajúcom mesiaci.

Dôvodom spomalenia rastu miezd bolo miernejšie zvýšenie platov v súkromnom sektore (8,7 % oproti 9,7 % v júni) a neziskovom sektore (9,1 % oproti 10,7 %). Na druhej strane, rast miezd vo verejnom sektore sa zrýchlil (na 10 % z 9,5 %).

Bez vplyvu jednorazových platieb a odmien bola priemerná hrubá mzda v júli o 8,5 % vyššia ako v rovnakom období pred rokom a dosiahla 656.600 HUF.

Za obdobie január až júl sa priemerná hrubá mzda zvýšila o 9,1 %.

(1 EUR = 389,93 HUF)
.

