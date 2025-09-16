< sekcia Ekonomika
Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v júli spomalil
Autor TASR
Budapešť 16. septembra (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v júli 2025 spomalil. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu KSH. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Dôvodom spomalenia rastu miezd bolo miernejšie zvýšenie platov v súkromnom sektore (8,7 % oproti 9,7 % v júni) a neziskovom sektore (9,1 % oproti 10,7 %). Na druhej strane, rast miezd vo verejnom sektore sa zrýchlil (na 10 % z 9,5 %).
Bez vplyvu jednorazových platieb a odmien bola priemerná hrubá mzda v júli o 8,5 % vyššia ako v rovnakom období pred rokom a dosiahla 656.600 HUF.
Za obdobie január až júl sa priemerná hrubá mzda zvýšila o 9,1 %.
(1 EUR = 389,93 HUF)
