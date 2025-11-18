< sekcia Ekonomika
Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v septembri zrýchlil
Podľa najnovších štatistík sa priemerná hrubá mzda v Maďarsku v septembri zvýšila medziročne o 9,5 % na 687.078 forintov (1789,59 eura) po náraste o 8,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Budapešť 18. novembra (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v septembri 2025 zrýchlil. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad KSH. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Podľa najnovších štatistík sa priemerná hrubá mzda v Maďarsku v septembri zvýšila medziročne o 9,5 % na 687.078 forintov (1789,59 eura) po náraste o 8,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
Všetky kľúčové sektory zaznamenali zrýchlenie tempa rastu platov v septembri vrátane súkromného sektora (na 8,8 % z 8,5 % v auguste), verejného sektora (na 12,2 % z 9,3 %) aj neziskového sektora (na 9,9 % z 9,7 %).
KSH uviedol tiež, že priemerná hrubá mzda bez jednorazových platieb a odmien sa v septembri zvýšila o 9,3 % na 660.400 HUF.
V období január až september 2025 vzrástla priemerná hrubá mzda v Maďarsku o 9,1 %.
(1 EUR = 383,93 HUF)
