Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v decembri spomalil
Išlo o spomalenie jej rastu po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci medziročne stúpla o 8,9 %.
Autor TASR
Budapešť 20. februára (TASR) - Priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku sa v decembri medziročne zvýšila o 8,5 % na sumu 789.200 forintov (2078,32 eura). Išlo o spomalenie jej rastu po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci medziročne stúpla o 8,9 %. Medziročný rast priemernej maďarskej mzdy bol najslabší od vlaňajšieho mája. Po zohľadnení vplyvu inflácie sa priemerná mzda reálne zvýšila o 6,3 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V decembri sa v Maďarsku spomalilo tempo rastu miezd vo verejnom sektore na 7,3 % z novembrových 10,7 % a v neziskovom sektore na 9,8 % z 12 %. Rast zárobkov v súkromnom sektore sa však zrýchlil a v decembri sa medziročne posilnili o 8,7 % po novembrovom zvýšení 8,1 %.
Bez zarátania jednorazových platieb a odmien priemerná hrubá mesačná mzda v Maďarsku v decembri oproti rovnakému mesiacu predošlého roka vzrástla o 9,4 % na úroveň 683.400 HUF. Za celý minulý rok sa priemerná hrubá mzda v krajine zvýšila o 9,8 %.
(1 EUR = 379,73 HUF)
