Rast priemernej hrubej mzdy v poľských firmách sa v septembri zrýchlil
Autor TASR
Varšava 20. októbra (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v poľskom podnikovom sektore sa v septembri 2025 zrýchlil. Ukázali to v pondelok údaje poľského štatistického úradu (GUS), ktorý zároveň uviedol, že zamestnanosť klesla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Podľa najnovších štatistík sa priemerná hrubá mesačná mzda v poľskom podnikovom sektore v septembri 2025 medziročne zvýšila o 7,5 % na 8750,34 zlotého (2061,33 eura) po náraste o 7,1 % v auguste. Septembrové tempo rastu miezd sa zhoduje s odhadmi ekonómov.
V medzimesačnom porovnaní sa však priemerná hrubá mzda v poľských firmách znížila o 0,2 %, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že klesne o 0,1 %.
GUS informoval tiež, že zamestnanosť v korporátnom sektore v Poľsku sa v septembri medziročne znížila o 0,8 % na 6.409.900 osôb a medzimesačne klesla o 0,1 %.
(1 EUR = 4,245 PLN)
