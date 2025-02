Rast priemernej mzdy v Poľsku sa spomalil a zamestnanosť klesla

Varšava 20. februára (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v poľskom firemnom sektore sa v januári 2025 spomalil. A o niečo viac, ako ekonómovia očakávali. Ukázali to vo štvrtok údaje poľského štatistického úradu (GUS), ktorý zároveň uviedol, že zamestnanosť v prvom mesiaci roka klesla. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa najnovších štatistík sa priemerná hrubá mesačná mzda v poľských podnikoch v januári 2025 zvýšila o 9,2 % na 8482,47 zlotých (2032,22 eura) po náraste o 9,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Tento výsledok tesne zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že tempo rastu miezd v januári klesne na 9,3 %.



V medzimesačnom porovnaní mzdy v poľskom firemnom sektore v januári klesli o 3,8 %. Dôvodom bola absencia alebo zníženia rôznych platieb, ktoré zamestnanci dostali v predchádzajúcom mesiaci, vrátane odmien, ako sú vianočné odmeny, odmeny za služobné výročie či ku Dňu baníkov, ako aj štvrťročné a ročné odmeny a odchodné do dôchodku.



GUS zverejnil tiež údaje o vývoji zamestnanosti, ktoré odhalili, že počet pracovníkov v poľských firmách sa v januári 2025 znížil medziročne o 0,9 % na 6,455 milióna osôb. To bol väčší pokles ako o 0,6 % v decembri a prekonal očakávania trhu na úrovni 0,7 %.



Január bol už 16. mesiac po sebe, keď zamestnanosť v poľských podnikoch klesla a najstrmšie za toto obdobie.



Medzimesačne zamestnanosť v januári stagnovala po znížení o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci.



(1 EUR = 4,174 PLN)