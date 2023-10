Rast priemernej mzdy v poľských firmách sa spomalil

Varšava 19. októbra (TASR) - Rast priemernej hrubej mzdy v poľskom podnikovom sektore sa v septembri spomalil. A o niečo viac, ako očakávali ekonómovia, zatiaľ čo zamestnanosť stagnovala. Ukázali to vo štvrtok údaje poľského štatistického úradu (GUS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Konkrétne, priemerná hrubá mzda v poľskom firemnom sektore v septembri 2023 vzrástla medziročne o 10,3 % na 7379,88 zlotých (1661,76 eura) po zvýšení o 11,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom odhadovali, že tempo jej rastu klesne na 10,8 %.



V medzimesačnom porovnaní sa priemerná mzda v poľských firmách v septembri zvýšila len o 0,1 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v sekcii služieb (3 %).



Najvyššie mzdy mali zamestnanci v odvetví informácií a komunikácií (12.313,32 PLN), zatiaľ čo najnižšie v sekcii ubytovanie a stravovanie (5446,36 PLN).



GUS zverejnil tiež údaje o vývoji zamestnanosti, podľa ktorých počet pracovníkov v poľských firmách zostal v septembri 2023 nezmenený na vlaňajšej úrovni 6,496 milióna osôb. To sa zhoduje s prognózami trhu.



V medzimesačnom porovnaní sa zamestnanosť znížila o 0,1 %.



Za deväť mesiacov do konca septembra zamestnanosť v Poľsku medziročne vzrástla o 0,5 % na 6,527 milióna ľudí.



(1 EUR = 4,441 PLN)