Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. september 2025Meniny má Jolana
< sekcia Ekonomika

Rast priemyselnej produkcie a maloobchodných tržieb v Číne sa spomalil

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

V auguste sa miera nezamestnanosti mierne zvýšila na 5,3 % z 5,2 % v júli.

Autor TASR
Peking 15. septembra (TASR) - Čínska ekonomika minulý mesiac vykázala ďalšie známky slabosti. Kľúčové údaje v pondelok odhalili, že rast priemyselnej produkcie aj maloobchodných tržieb v Číne sa v auguste opäť spomalili a zaostal za odhadmi analytikov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.

Podľa oficiálnych údajov čínskeho štatistického úradu sa priemyselná produkcia v krajine v auguste 2025 medziročne zvýšila o 5,2 %. To bolo menej než jej nárast o 5,7 % nárast v júli. Analytici pritom očakávali, že výkon priemyslu stúpne v auguste rovnako ako v júli, teda o 5,7 %.

Podobne sa aj medziročný rast maloobchodných tržieb sa v auguste spomalil na 3,4 % z júlových 3,7 %. To bolo najpomalšie tempo od novembra a zaostalo odhadmi analytikov, ktorí predpovedali zrýchlenie maloobchodu na 3,8 %.

Štatistiky ďalej odhalili, že v období od januára do augusta investície do fixných aktív vzrástli o 0,5 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka, čo bol slabší výsledok ako ich nárast o 1,6 % v období od januára do júla a oveľa menej než prognóza pre august na úrovni 1,5 %.

V auguste sa miera nezamestnanosti mierne zvýšila na 5,3 % z 5,2 % v júli.

Vláda v Pekingu sa od konca pandémie snaží o oživenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky. Ale kedysi prosperujúci sektor nehnuteľností zápasí s dlhovou krízou a export čelí nepriaznivým vplyvom.

Tieto trendy prispeli k poklesu spotrebiteľskej dôvery, brzdia aktivitu a ohrozujú oficiálny cieľ hospodárskeho rastu zhruba o 5 %.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek