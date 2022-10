Praha 7. októbra (TASR) - Rast priemyselnej produkcie v Českej republike sa v auguste zrýchlil a viac, ako predpovedali analytici. Dosiahol pritom najväčšie tempo za 14 mesiacov. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v piatok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Podľa nich sa priemyselná produkcia v susednej krajine v auguste 2022 zvýšila medziročne o 7,2 %, po miernom náraste o 0,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom očakávali, že výkon českého priemyslu v auguste stúpne o 3,5 %.



Augustové tempo rastu priemyslu v Česku bolo najväčšie od júna 2021, ale do značnej miery ho ovplyvnil nízky porovnávací základ pri výrobe motorových vozidiel, ktorá v auguste vyskočila medziročne o 48,7 % (o 15,9 % v júli).



Aj produkcia kožených a podobných výrobkov v Česku v auguste strmo vzrástla (o 27 % oproti 18,3 % v júli), ako aj produkcia vo farmácii (o 25,8 % po poklese o -0,6 %). Niektoré odvetvia v ťažobnom priemysel ale nahlásili pokles výroby.



V medzimesačnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Česku v auguste zvýšila o 0,8 %.



ČSÚ v piatok informoval, že stavebná produkcia v krajine v auguste klesla, už druhý mesiac po sebe, a to medziročne o 0,4 %. To však bolo menej ako jej zníženie o 2,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Medzimesačne stavebná produkcia v auguste vzrástla o 1,4 %.