Rast priemyselnej produkcie v Maďarsku sa spomalil na polročné minimum

Budapešť 13. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku pokračovala v auguste v medziročnom raste, tempo rastu sa však prudko spomalilo. Uviedol to v stredu maďarský štatistický úrad, ktorý zverejnil konečné údaje.



Priemyselná výroba v Maďarsku vzrástla v auguste medziročne o 2,6 %, zatiaľ čo v júli rast dosiahol 8 %. Bol to najslabší rast aktivity v priemysle od februára tohto roka.



Ešte výraznejšie spomalenie rastu zaznamenala produkcia v maďarskom priemysle po úprave o počet pracovných dní. V tomto prípade vzrástla v auguste medziročne o 0,6 %. V júli produkcia zaznamenala rast o 10,2 %.



V medzimesačnom porovnaní priemyselná produkcia v Maďarsku po úprave o sezónne vplyvy klesla v auguste o 2,7 %. To znamená prudké zrýchlenie poklesu, keďže v júli pokles dosiahol 0,6 %.