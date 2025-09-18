< sekcia Ekonomika
Rast priemyselnej produkcie v Poľsku sa v auguste spomalil
Štatistiky odhalili, že priemyselná produkcia v susednej krajine v auguste 2025 medziročne vzrástla o 0,7 %.
Autor TASR
Varšava 18. septembra (TASR) - Rast priemyselnej produkcie v Poľsku sa v auguste 2025 spomalil a výrobné ceny klesli. Oznámil to vo štvrtok štatistický úrad GUS. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Štatistiky odhalili, že priemyselná produkcia v susednej krajine v auguste 2025 medziročne vzrástla o 0,7 %. To bolo výrazne pomalšie tempo ako jej zvýšenie o 3 % v júli. Ekonómovia však očakávali, že rast produkcie bude v auguste ešte slabší a dosiahne len 0,3 %.
Čo sa týka jednotlivých sektorov, produkcia vo výrobe sa v auguste medziročne zvýšila o 1,1 %. Na druhej strane, produkcia elektriny, plynu, pary a klimatizácie prudko klesla, o 6,7 % a produkcia v banskom a ťažobnom sektore sa znížila o 2,1 %.
V medzimesačnom porovnaní produkcia poľského priemyslu v auguste klesla o 7,1 % po náraste o 0,4 % v júli.
V samostatnej správe štatistický úrad uviedol, že ceny výrobcov v auguste medziročne klesli o 1,2 %, čo bolo o niečo menej, než ich zníženie o 1,3 % v júli. Ceny klesajú od júla 2023.
Medzimesačne sa výrobné ceny v Poľsku v auguste znížili o 0,4 % (-0,2 % v júli).
Štatistiky odhalili, že priemyselná produkcia v susednej krajine v auguste 2025 medziročne vzrástla o 0,7 %. To bolo výrazne pomalšie tempo ako jej zvýšenie o 3 % v júli. Ekonómovia však očakávali, že rast produkcie bude v auguste ešte slabší a dosiahne len 0,3 %.
Čo sa týka jednotlivých sektorov, produkcia vo výrobe sa v auguste medziročne zvýšila o 1,1 %. Na druhej strane, produkcia elektriny, plynu, pary a klimatizácie prudko klesla, o 6,7 % a produkcia v banskom a ťažobnom sektore sa znížila o 2,1 %.
V medzimesačnom porovnaní produkcia poľského priemyslu v auguste klesla o 7,1 % po náraste o 0,4 % v júli.
V samostatnej správe štatistický úrad uviedol, že ceny výrobcov v auguste medziročne klesli o 1,2 %, čo bolo o niečo menej, než ich zníženie o 1,3 % v júli. Ceny klesajú od júla 2023.
Medzimesačne sa výrobné ceny v Poľsku v auguste znížili o 0,4 % (-0,2 % v júli).