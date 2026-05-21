Rast priemyselnej produkcie v Poľsku sa v apríli výrazne spomalil
Autor TASR
Varšava 21. mája (TASR) - Priemyselná produkcia v Poľsku pokračovala v apríli v raste, tempo rastu sa však prudko spomalilo. Za podstatne slabším rastom celkovej priemyselnej produkcie je najmä vývoj vo výrobnom sektore, v ktorom bol rast minulý mesiac viac než trikrát slabší ako v marci. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila údaje poľského štatistického úradu.
Štatistici uviedli, že priemyselná produkcia v Poľsku vzrástla v apríli medziročne o 3,1 %. V marci sa po revízii zvýšila o 7,5 %. Výsledok zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu na 4,2 %.
Za výrazným spomalením celkovej produkcie v poľskom priemysle bol najmä výrobný sektor. Ten vzrástol v apríli o 1,9 %, zatiaľ čo v marci rast dosiahol 7,1 %.
Na medzimesačnej báze zaznamenala priemyselná produkcia v Poľsku pokles o 7,4 %. V marci vykázala rast o 15,2 %.
