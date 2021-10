Rast priemyselnej produkcie v Španielsku sa v auguste spomalil

Madrid 6. októbra (TASR) - Tempo rastu priemyselnej produkcie v Španielsku sa v auguste opäť spomalilo, už štvrtý mesiac po sebe. Ekonómovia pritom počítali s jeho oživením. Oznámil to v stredu štatistický úrad INE.



Konkrétne, priemyselná produkcia štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny po úprave o sezónne vplyvy vzrástla v auguste 2021 medziročne o 1,8 % po júlovom revidovanom zvýšení o 3,3 %. Ekonómovia pritom očakávali, že sa jej rast v auguste naopak zrýchli na 3,5 %. Augustové tempo bolo najslabšie od začiatku oživenia priemyslu v marci tohto roku.



Na neupravenej báze sa priemyselná produkcia v Španielsku v auguste zvýšila o 3,6 % (o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci).



INE uviedol tiež, že v auguste najviac stúpla výroba polotovarov, o 5,1 % a spotrebného tovaru o 3,8 %. Aj výroba kapitálových produktov stúpla, a to o 1,2 %, ale produkcia energií klesla o 3,6 %.



V medzimesačnom porovnaní sa priemyselná produkcia v Španielsku znížila, tretíkrát po sebe, a to o 0,3 % po júlovom poklese o 1,1 %.