< sekcia Ekonomika
Rast priemyslu aj maloobchodných tržieb v Číne sa v júli spomalil
Za prvých sedem mesiacov roka sa maloobchodný predaj v Číne zvýšil o 4,8 %.
Autor TASR
Peking 15. augusta (TASR) - Rast priemyselnej produkcie aj maloobchodných tržieb v Číne sa v júli 2025 spomalil. A viac ako predpovedali analytici. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu businesstimes.
Národný štatistický úrad v piatok oznámil, že priemyselná produkcia v Číne v júli medziročne vzrástla o 5,7 %. To bolo pomalšie tempo ako jej júnový nárast o 6,8 % a menej ako odhady analytikov, ktorí očakávali rast čínskeho priemyslu o 5,9 %.
Júlové tempo rastu priemyselnej produkcie v Číne bolo najslabšie od novembra 2024, k čomu prispeli čiastočne obmedzenia vo výrobe pre nezvyčajne vysoké teploty a silné zrážky v niektorých regiónoch.
V medzimesačnom porovnaní júlová priemyselná produkcia v Číne vzrástla o 0,38 % a za prvých sedem mesiacov roka sa zvýšila o 6,3 %.
Čínsky štatistický úrad v separátnej správe uviedol, že aj rast maloobchodného predaja sa v júli spomalil viac, ako sa očakávalo, a to na 3,7 % zo 4,8 % v júni, pričom ekonómovia odhadovali, že dosiahne 4,6 %. Ide o najslabší výsledok od decembra 2024.
Medzimesačne maloobchodný predaj v júli klesol o 0,14 %, čo bolo menej než jeho zníženie o 0,26 % v júni.
Za prvých sedem mesiacov roka sa maloobchodný predaj v Číne zvýšil o 4,8 %.
Ďalšie údaje z Číny odhalili, že investície do fixných aktív sa v období január až júl zvýšili len o 1,6 % po náraste o 2,8 % v prvých šiestich mesiacoch 2025. Investície do nehnuteľností pritom prudko klesli, o 12 %, a miera nezamestnanosti v mestách sa v júli zvýšila na 5,2 % z 5 % v júni.
Čínska ekonomika v 2. štvrťroku vzrástla o 5,2 %, a to vďaka priemyselnej produkcii a silnému exportu, čiastočne vďaka predbežným objednávkam z USA. Peking si v roku 2025 dal za cieľ hospodársky rast o približne 5 %, hoci Medzinárodný menový fond predpovedá expanziu ekonomiky o 4,8 %.
Obchodné napätie medzi USA a Čínou sa v 2. štvrťroku trochu zmiernilo. Obe strany sa v máji dohodli na dočasnom znížení ciel, pričom americké clá na čínsky dovoz klesli na 30 % a čínske clá na americký tovar na 10 %. Tento týždeň bolo colné prímerie predĺžené o ďalších 90 dní, do polovice novembra, čím sa obom stranám poskytlo viac času na rokovania.
Národný štatistický úrad v piatok oznámil, že priemyselná produkcia v Číne v júli medziročne vzrástla o 5,7 %. To bolo pomalšie tempo ako jej júnový nárast o 6,8 % a menej ako odhady analytikov, ktorí očakávali rast čínskeho priemyslu o 5,9 %.
Júlové tempo rastu priemyselnej produkcie v Číne bolo najslabšie od novembra 2024, k čomu prispeli čiastočne obmedzenia vo výrobe pre nezvyčajne vysoké teploty a silné zrážky v niektorých regiónoch.
V medzimesačnom porovnaní júlová priemyselná produkcia v Číne vzrástla o 0,38 % a za prvých sedem mesiacov roka sa zvýšila o 6,3 %.
Čínsky štatistický úrad v separátnej správe uviedol, že aj rast maloobchodného predaja sa v júli spomalil viac, ako sa očakávalo, a to na 3,7 % zo 4,8 % v júni, pričom ekonómovia odhadovali, že dosiahne 4,6 %. Ide o najslabší výsledok od decembra 2024.
Medzimesačne maloobchodný predaj v júli klesol o 0,14 %, čo bolo menej než jeho zníženie o 0,26 % v júni.
Za prvých sedem mesiacov roka sa maloobchodný predaj v Číne zvýšil o 4,8 %.
Ďalšie údaje z Číny odhalili, že investície do fixných aktív sa v období január až júl zvýšili len o 1,6 % po náraste o 2,8 % v prvých šiestich mesiacoch 2025. Investície do nehnuteľností pritom prudko klesli, o 12 %, a miera nezamestnanosti v mestách sa v júli zvýšila na 5,2 % z 5 % v júni.
Čínska ekonomika v 2. štvrťroku vzrástla o 5,2 %, a to vďaka priemyselnej produkcii a silnému exportu, čiastočne vďaka predbežným objednávkam z USA. Peking si v roku 2025 dal za cieľ hospodársky rast o približne 5 %, hoci Medzinárodný menový fond predpovedá expanziu ekonomiky o 4,8 %.
Obchodné napätie medzi USA a Čínou sa v 2. štvrťroku trochu zmiernilo. Obe strany sa v máji dohodli na dočasnom znížení ciel, pričom americké clá na čínsky dovoz klesli na 30 % a čínske clá na americký tovar na 10 %. Tento týždeň bolo colné prímerie predĺžené o ďalších 90 dní, do polovice novembra, čím sa obom stranám poskytlo viac času na rokovania.