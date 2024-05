Rast priemyslu v Číne sa v apríli zrýchlil, ale maloobchod sa spomalil

Peking 17. mája (TASR) - Priemyselná produkcia v Číne v apríli 2024 vzrástla viac, ako sa očakávalo. To naznačuje, že zotavovanie masívneho výrobného sektora je na dobrej ceste vďaka zvýšenej podpore vlády. Ale náznaky slabej spotreby v krajine pretrvávajú, keďže rast maloobchodných tržieb sa v apríli spomalil a zaostal za odhadmi. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Čínska priemyselná produkcia v apríli 2024 vzrástla medziročne o 6,7 %, ukázali v piatok údaje Národného štatistického úradu. To bolo rýchlejšie tempo jej rastu ako o 4,5 % v marci a prekonalo aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že priemyselná produkcia stúpne o 5,5 %.



Vláda v Pekingu pokračuje v poskytovaní stimulov na podporu výrobného sektora a uvoľnila tiež obmedzenia v kľúčových sektoroch, ako je bývanie. Tieto stimuly sa však nepreniesli do spotrebiteľských výdavkov, ktoré zostali slabé aj napriek zvýšenej likvidite.



Rast maloobchodných tržieb, kľúčové meradlo spotrebiteľských výdavkov v Číne, sa v apríli spomalil na 2,3 % z 3,1 % v marci. Tento výsledok zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že maloobchodné tržby, naopak, naberú tempo a zvýšia sa o 3,7 %.



Osobná spotreba je jedným z najväčších ťahúňov čínskej ekonomiky, pričom spomalenie maloobchodných výdavkov zhoršuje jej výhľad.



Aj ďalšie údaje prinášajú zmiešaný pohľad na druhú najväčšiu ekonomiku sveta. Investície do fixných aktív vzrástli v apríli o 4,2 %. To bolo menej ako 4,6 %, ktoré očakávali analytici, aj ako ich nárast o 4,5 % v predchádzajúcom mesiaci a signalizuje určité spomalenie kapitálových výdavkov čínskych podnikov.



Miera nezamestnanosti v Číne sa však v apríli nečakane znížila na 5 % z marcových 5,2 %.



A zároveň ceny domov v Číne v apríli klesli medziročne o 3,1 %, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že sa znížia o 2,2 %. Ich aprílový pokles bol najstrmší za takmer deväť rokov, od júla 2015, čo zvyšuje tlak na zadlžený realitný sektor. Vláda sa pritom snaží rôznymi opatreniami podporiť a stabilizovať toto odvetvie.



Podpredseda vlády Che Li-feng v piatok povedal, že štát by mohol odkúpiť "nejaké byty". Podľa štátnej agentúry Sinchua by mali milióny nevyužívaných nehnuteľností dostať tí, ktorí potrebujú bývanie.



Nehnuteľnosti a stavebníctvo tvoria viac ako štvrtinu hrubého domáceho produktu, no tento sektor zápasí s krízou od roku 2020, keď úrady sprísnili prístup developerov k úverom v snahe znížiť narastajúci dlh.