Rast priemyslu v Holandsku sa v novembri zrýchlil

Amsterdam 10. januára (TASR) - Priemyselná produkcia v Holandsku aj v novembri 2021 vzrástla, už deviaty mesiac po sebe, a to viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to v pondelok údaje ústredného štatistického úradu.



Podľa štatistík sa priemyselná produkcia v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri zvýšila medziročne o 10,6 % po náraste o 9,9 % v októbri. Na ilustráciu, v septembri stúpla produkcia o 11,6 %.



Takmer tri štvrtiny všetkých podnikov zaznamenali v novembri nárast produkcie, pričom najstrmšie vyskočila produkcia v strojárskom priemysle, a to až o 59 %.



Po očistení o sezónne vplyvy a počet pracovných dní sa priemyselná výroba v Holandsku v novembri zvýšila o 0,6 %.