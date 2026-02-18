Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rast produkcie amerického priemyslu sa v januári zrýchlil

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rast produkcie spracovateľského priemyslu pritom bol najväčší za takmer rok.

Autor TASR
Washington 18. februára (TASR) - Priemyselná výroba v USA sa v januári posilnila viac, ako analytici očakávali. Rast produkcie spracovateľského priemyslu pritom bol najväčší za takmer rok, uviedol v stredu americký Federálny rezervný systém (Fed). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Celkovo americká priemyselná produkcia medzimesačne vzrástla o 0,7 % po tom, ako sa v decembri zvýšila o 0,2 %. Priemyselná výroba tak prekonala prognózu ekonómov, ktorí predpovedali, že sa zväčší o 0,3 %. Produkcia energetického odvetvia stúpla o 2,1 %, ale ťažobný sektor sa o 0,2 % oslabil. Výroba spracovateľského priemyslu sa zväčšila o 0,6 %.

Napriek sľubom amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v priemysle nastane konjunktúra, aktivita v tomto sektore bola v minulom roku slabá. Náladu totiž negatívne ovplyvňovali clá a značná neistota v oblasti obchodnej politiky. Zdá sa však, že podmienky sa v januári zlepšili a stúpli objednávky aj produkcia.

Rast spracovateľského priemyslu v januári bol najväčší od februára 2025, pričom sa posilnili viaceré segmenty, konštatoval Fed. Išlo napríklad o rast výroby tovarov dlhodobej spotreby, počítačov a elektroniky, ale aj motorových vozidiel a náhradných dielcov.
