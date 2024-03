Rast produkcie LNG prinesie Kataru dominanciu na trhu

Dauha 3. marca (TASR) - Katar, malá krajina v Perzskom zálive, mohutne investuje do rozšírenia ťažby plynu. Pripravuje sa tak prevziať kontrolu približne nad štvrtinou všetkých globálnych dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) do konca desaťročia. Úmerne tomu bude stúpať jeho podiel na svetovom vplyve a bohatstve. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Katarský minister energetiky Saad al-Kábí minulý víkend predstavil plány na zvýšenie produkčnej kapacity o ďalších 13 % nad rámec predtým ohlásených projektov. Dohromady tak jeho produkcia LNG stúpne zo súčasných 77 miliónov metrických ton ročne na 142 miliónov ton do roku 2030. A produkcia ropy by mala dosiahnuť ekvivalent približne 7,25 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Väčšina z toho sa vyvezie, čo v podstate zodpovedá dodávkam ropy od najväčšieho energetického giganta v regióne Saudskej Arábie.



A tým sa to možno nekončí. Al-Kábí na tlačovej konferencii povedal, že jediné, čo zabráni Kataru v ďalšej expanzii, je, ak už nezaznamená rast dopytu.



Keďže Katar zvyšuje vývoz LNG, už teraz má jeden z najvyšších hrubých domácich produktov (HDP) na obyvateľa. A mal by ďalej stúpať. Agentúra Moody's Investors Service odhaduje, že uhľovodíky vrátane LNG sa v roku 2022 podieľali približne 44 % na HDP Kataru. Nové príjmy vďaka zvyšovaniu produkcie sa budú pohybovať v desiatkach miliárd dolárov, povedal minister bez uvedenia presnej sumy. Jeden z najbohatších národov sveta sa tak môže stať ešte bohatším. Aj keby ceny LNG po tom, ako ním Katar zaplaví trh klesli, dobre finančne zabezpečená spoločnosť to zvládne lepšie a dlhšie ako jej rivali.



Nové príjmy z LNG budú primárne smerovať do katarského investičného úradu alebo QIA. Je to bežná stratégia štátov v Perzskom zálive bohatých na ropu vrátane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Investíciami do fosílnych palív a následným použitím týchto príjmov na financovanie iných podnikov si vytvárajú podmienky pre budúci blahobyt, keď už fosílne zdroje energie nebudú také žiadané.



V predchádzajúcich rokoch sústredil Katar mnohé zo svojich investícií do technológií a zdravotnej starostlivosti v zahraničí. Al-Kábí bez ďalších detailov povedal, že štátny investičný fond sa zameria na pestré portfólio pre stabilný rast v dlhodobom horizonte.