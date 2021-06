Rast produkcie ropy v USA by mal napriek rastu cien zostať limitovaný

Londýn 18. júna (TASR) - Produkcia ropy v Spojených štátoch bude aj tento rok rásť, tempo rastu však bude napriek zvyšujúcim sa cenám pravdepodobne limitované. Uviedli to pre Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) viaceré zdroje z energetického sektora. Pre OPEC sa tak vytvára na najbližšie obdobie priestor na kontrolu trhu, než začne ťažba americkej ropy z bridlíc v budúcom roku výraznejšie rásť.



Podľa zástupcov Ekonomického výboru OPEC a expertov z ropného trhu mimo organizácie by v roku 2021 mala produkcia bridlicovej ropy v USA rásť iba obmedzene. "Čo sa týka ťažby ropy z bridlíc, celkovo sa počíta s rastom, nie však príliš prudkým," uviedol zdroj z jednej zo spoločností, ktorá robí prognózy pre OPEC. V budúcom roku už stanovili experti rast ťažby v rozmedzí od 500.000 do 1,3 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov).



Americké firmy ťažiace z bridlíc zvyčajne reagujú na cenové signály veľmi rýchlo a napríklad cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla tento týždeň takmer 73 USD (61,35 eura) za barel, čo bola najvyššia hodnota od októbra 2018. Americké spoločnosti sa však namiesto zvyšovania ťažby momentálne viac sústreďujú na disciplínu pri kapitálových výdavkoch a návratnosť pre investorov.



(1 EUR = 1,1898 USD)