Rast produkcie v Rakúsku pokračoval v júli v spomaľovaní

Viedeň 11. septembra (TASR) - Produkcia v Rakúsku pokračovala v júli v raste, tempo rastu sa však opäť spomalilo. Na rozdiel od predchádzajúceho mesiaca sa pod to v júli väčšou mierou podpísal priemyselný sektor, kde rast produkcie výrazne zaostal za sektorom stavebníctva.



Index produkcie, ktorý zahrnuje produkciu v priemysle aj v stavebníctve, vzrástol v júli medziročne o 9,7 %, uviedol tento týždeň rakúsky štatistický úrad. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo, keď v júni index po revízii smerom nahor vzrástol o 16,1 %. V máji rast dosiahol vyše 21 % a v apríli takmer 34 %.



Výraznejšie vzrástla produkcia v stavebnom sektore, kde rast dosiahol 13,6 %. Rast zaznamenala aj priemyselná produkcia, bol však miernejší, a to na úrovni 8,3 %.



V medzimesačnom porovnaní rakúsky index produkcie po júnovom raste klesol. Pokles dosiahol 0,3 %, v júni sa produkcia zvýšila o 2,1 %. Júlový vývoj celkovej produkcie ovplyvnil tentoraz stavebný sektor, kde produkcia o 3,4 % klesla. Naopak, produkcia v priemysle vzrástla, a to o 0,8 %.