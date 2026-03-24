Rast produktivity práce v hospodárstve USA sa spomalil
Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) - Produktivita práce v americkej ekonomike bez zahrnutia poľnohospodárskeho sektora vo štvrtom štvrťroku vlaňajška medzikvartálne stúpla o 1,8 %. Tempo jej rastu bolo pomalšie, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého sa posilnila o 2,8 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast produktivity sa výrazne spomalil. V treťom štvrťroku sa totiž zvýšila až o 5,2 %. Výroba sa v záverečnom štvrťroku minulého roka zväčšila len o 1,5 % a počet odpracovaných hodín sa znížil o 0,2 % po miernom náraste v predchádzajúcom štvrťroku.
V priemyselnom sektore USA sa produktivita práce počas októbra až decembra 2025 medzikvartálne zmenšila o 2,5 %, pričom výroba sa znížila o 2,8 % a počet odpracovaných hodín klesol o 0,3 %. Produktivita vo výrobe tovarov dlhodobej spotreby sa oslabila o 3,3 % a vo výrobe tovarov krátkodobej spotreby o 1,2 %.
Medziročne sa produktivita práce v americkom hospodárstve bez zahrnutia agrosektora vo štvrtom kvartáli zvýšila o 2,5 %. Za celý vlaňajšok sa posilnila o 2,1 %, čiže je rast sa zreteľne zmiernil po tom, ako v roku 2024 stúpla o 3 %.
