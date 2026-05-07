Rast produktivity práce v hospodárstve USA sa spomalil
Produkcia ekonomiky USA počas januára až marca vzrástla o 1,5 % po tom, ako sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška zväčšila o 1,3 %.
Autor TASR
Washington 7. mája (TASR) - Rast produktivity práce v americkej ekonomike bez zahrnutia poľnohospodárskeho sektora v 1. štvrťroku tohto roka sa podľa predbežného odhadu spomalil. Produktivita stúpla o 0,8 % po tom, ako sa v predchádzajúcom kvartáli podľa revidovaných údajov zvýšila o 1,6 %. Nenaplnili sa očakávania trhu, že spomalenie bude miernejšie a produktivita práce sa posilní o 1,4 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Produkcia ekonomiky USA počas januára až marca vzrástla o 1,5 % po tom, ako sa v záverečnom štvrťroku vlaňajška zväčšila o 1,3 %. Počet odpracovaných hodín sa však zvýšil o 0,7 % po poklese o 0,2 % vo 4. kvartáli 2025. V sektore spracovateľského priemyslu produktivita prudko vzrástla, a to o 3,6 %. Išlo o výsledok rastu výroby o 3,3 % a zníženia počtu odpracovaných hodín o 0,4 %. Produktivita vo výrobe tovarov dlhodobej spotreby stúpla o 5,3 % a vo výrobe tovarov krátkodobej spotreby vzrástla o 2 %.
Medziročne sa produktivita práce v americkom hospodárstve bez zahrnutia agrosektora v 1. kvartáli zvýšila o 2,9 %. Išlo o najsilnejší medziročný rast od 3. štvrťroka 2024. Produkcia sa zväčšila o 3,3 % a počet odpracovaných hodín stúpol len o 0,4 %.
