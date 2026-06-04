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Rast produktivity práce v USA sa v 1. kvartáli spomalil
Spresnené údaje sú horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorých oslovila agentúra Reuters.
Autor TASR
Washington 4. júna (TASR) - Produktivita práce v USA zaznamenala v 1. kvartáli rast, jeho tempo však bolo omnoho slabšie, než naznačoval predbežný odhad. Na druhej strane, základný trend je naďalej pozitívny, pričom sa očakáva výrazný rast vo firmách, ktoré vo väčšej miere začínajú využívať umelú inteligenciu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Produktivita práce v USA mimo sektora poľnohospodárstva vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka o 0,3 %, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo práce. Výsledok je horší, než uvádzal predbežný odhad zo začiatku mája, ktorý vykazoval rast produktivity o 0,8 %. Zároveň to predstavuje najslabšiu produktivitu práce od 1. štvrťroka minulého roka.
Spresnené údaje sú horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorých oslovila agentúra Reuters. Tí počítali s revíziou tempa rastu iba na 0,5 %.
Aj v medziročnom porovnaní rástla produktivita práce v USA slabším tempom, než vykazovali predbežné údaje zo začiatku mája, rozdiel je však mierny. Odhad spred mesiaca poukazoval na medziročný rast produktivity práce o 2,9 %, spresnené údaje stanovili jej rast na úrovni 2,8 %. Za obdobie od 4. štvrťroka 2019, teda pred nástupom pandémie nového koronavírusu, až do 1. štvrťroka tohto roka (vrátane) rástla produktivita práce v USA v priemere o 2,1 %.
Produktivita práce v USA mimo sektora poľnohospodárstva vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka o 0,3 %, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo práce. Výsledok je horší, než uvádzal predbežný odhad zo začiatku mája, ktorý vykazoval rast produktivity o 0,8 %. Zároveň to predstavuje najslabšiu produktivitu práce od 1. štvrťroka minulého roka.
Spresnené údaje sú horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorých oslovila agentúra Reuters. Tí počítali s revíziou tempa rastu iba na 0,5 %.
Aj v medziročnom porovnaní rástla produktivita práce v USA slabším tempom, než vykazovali predbežné údaje zo začiatku mája, rozdiel je však mierny. Odhad spred mesiaca poukazoval na medziročný rast produktivity práce o 2,9 %, spresnené údaje stanovili jej rast na úrovni 2,8 %. Za obdobie od 4. štvrťroka 2019, teda pred nástupom pandémie nového koronavírusu, až do 1. štvrťroka tohto roka (vrátane) rástla produktivita práce v USA v priemere o 2,1 %.