Rast produktivity práce v USA sa v 2. kvartáli spomalil

Washington 10. augusta (TASR) – Tempo rastu produktivity práce v USA sa v 2. kvartáli spomalilo a viac, ako očakávali ekonómovia. Ukázali to v utorok predbežné údaje amerického ministerstva práce.



Presnejšie, produktivita práce sa za tri mesiace do konca júna 2021 zvýšila o 2,3 % oproti prvým trom mesiacom roka, keď po revízii medzikvartálne vzrástla o 4,3 %.



Ekonómovia však očakávali miernejšie spomalenie rastu produktivity v období apríl-jún na 3,5 % z pôvodných 5,4 % v 1. kvartáli pred revíziou.



V medziročnom porovnaní sa produktivita práce v USA zvýšila o 1,9 %.



Správa ministerstva odhalila tiež, že produkcia v sledovanom období vyskočila o 7,9 % a odpracované hodiny stúpli o 5,5 %.



Ministerstvo ďalej informovalo, že jednotkové náklady na prácu sa v 2. štvrťroku zvýšili o 1 %. To je pomerne blízko k odhadu ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpnu o 1,1 %.



Revidovalo tiež údaje za 1. kvartál strmo smerom nadol a namiesto zvýšenia mzdových nákladov o 1,7 % oznámilo, že v období január-marec, naopak, klesli o 2,8 %.