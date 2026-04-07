Rast rakúskych výrobných cien sa v marci dostal na trojročné maximum
Marcový rast výrobných cien v krajine bol najprudší od februára 2023.
Autor TASR
Viedeň 7. apríla (TASR) - Výrobné ceny v Rakúsku v marci medziročne vzrástli o 5,4 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci zvýšili 1,1 %. Marcový rast výrobných cien v krajine bol najprudší od februára 2023. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zrýchlenie rastu výrobných cien spôsobili najmä vyššie náklady na energie. Benzín v priemere zdražel o 27,2 % a ceny ostatných kvapalných a plynných palív a súvisiacich produktov sa zvýšili o 35,6 %. Hodinky a šperky zdraželi o 15,7 %, káva, čaj, kakao a koreniny o 12,6 % a informačné a telekomunikačné zariadenia o 11,3 %. Ceny neželezných kovov sa zvýšili o 9,7 %, strojov o 8,3 %, kvetov a rastlín o 7,6 % a výrobkov z dreva o 6,9 %.
Medziročne však v Rakúsku klesli ceny obilia, semien a krmív pre zvieratá o 14,9 %, plastov a gumy o 3,5 %, koží a usní o 3,4 %, kancelárskych potrieb o 2,7 % a rozhlasových, televíznych a nahrávacích a reprodukčných zariadení o 1,6 %.
Medzimesačne rakúske výrobné ceny v marci stúpli o 3,9 % po tom, ako sa vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu posilnili o 0,7 %.
Zrýchlenie rastu výrobných cien spôsobili najmä vyššie náklady na energie. Benzín v priemere zdražel o 27,2 % a ceny ostatných kvapalných a plynných palív a súvisiacich produktov sa zvýšili o 35,6 %. Hodinky a šperky zdraželi o 15,7 %, káva, čaj, kakao a koreniny o 12,6 % a informačné a telekomunikačné zariadenia o 11,3 %. Ceny neželezných kovov sa zvýšili o 9,7 %, strojov o 8,3 %, kvetov a rastlín o 7,6 % a výrobkov z dreva o 6,9 %.
Medziročne však v Rakúsku klesli ceny obilia, semien a krmív pre zvieratá o 14,9 %, plastov a gumy o 3,5 %, koží a usní o 3,4 %, kancelárskych potrieb o 2,7 % a rozhlasových, televíznych a nahrávacích a reprodukčných zariadení o 1,6 %.
Medzimesačne rakúske výrobné ceny v marci stúpli o 3,9 % po tom, ako sa vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu posilnili o 0,7 %.