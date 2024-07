Rast reálnych miezd pokračoval aj v máji, rástla aj zamestnanosť

Bratislava 12. júla (TASR) - Reálne mzdy v máji rástli medziročne vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach a až v polovici z nich mzdy vzrástli o vyše 5 %. Najviac si prilepšili zamestnanci v doprave so skladovaním, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Reálne mzdy rástli od 1 % v ubytovaní až po 8,7 % v doprave a skladovaní. Ich rast nad 7 % vykázal aj maloobchod. Vo väčšine odvetví rástla aj zamestnanosť.



Priemerná nominálna mesačná mzda v máji 2024 sa medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom rástla v doprave a skladovaní o 11,1 % a maloobchode o 10,3 %. Všetky vybrané odvetvia už tretí mesiac po sebe evidovali aj rast reálnych miezd, ktorý bol v rozpätí od 1 % v ubytovaní do 8,7 % v doprave a skladovaní. Výraznejší rast reálnych miezd nad 6 % dosiahol aj maloobchod, priemysel a predaj a oprava motorových vozidiel.



Rovnako i za prvých päť mesiacov tohto roka rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Rast nominálnych miezd nad 10 % evidovali doprava so skladovaním, priemysel a tiež maloobchod. Reálne mzdy rástli v rozpätí od 1,7 % v informáciách a komunikáciách, kde dosiahli výšku 2484 eur, do 8,1 % v doprave a skladovaní, kde vzrástli na 1427 eur. Ich rast nad 7 % vykázali ku koncu mája priemysel - 1737 eur a maloobchod, kde mzda vzrástla na 1276 eur.



Vyššiu zamestnanosť ako vlani evidovalo v máji šesť z desiatich odvetví, najviac vzrástla vo vybraných trhových službách o vyše 5 % a v sektore ubytovania nad 4 %. Menej zamestnancov ako pred rokom pracovalo aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, vo veľkoobchode a tiež v doprave so skladovaním.



V súhrne piatich mesiacov roka 2024 zamestnanosť medziročne rástla v piatich z desiatich odvetví, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách o 4,7 %. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod, maloobchod, činnosti reštaurácií a pohostinstiev, ako aj doprava a skladovanie.